Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr laufen

Für viele Familien steht aktuell die Suche nach dem passenden Kindergartenplatz auf dem Programm. Die Stadt Kevelaer gibt nun die Anmeldevoraussetzungen sowie Details zum Anmeldeverfahren bekannt.

Das Jugendamt weist zunächst auf folgende gesetzliche Regelung hinsichtlich des Anmeldeverfahrens hin: „Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in Kindertagespflege / Kindertageseinrichtungen setzt grundsätzlich voraus, dass Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart schriftlich anzuzeigen haben. Die Bedarfsanzeige ist beim Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Hoogeweg 71, 47623 Kevelaer, abzugeben und dient der Ermittlung des Gesamtbedarfes. Der Eingang der Bedarfsanzeige wird spätestens nach einem Monat durch das Jugendamt bestätigt. Eine Anmeldung in einer oder mehreren Kindertageseinrichtungen ist weiterhin unbedingt erforderlich. Dort erhalten Sie eine Bedarfsanzeige für einen Betreuungsplatz.“ Eine Bedarfsanzeige zur Betreuung in der Kindertagespflege ist beim Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Tel. 02832 / 122-623 (Frau Böttcher), erhältlich. Die Anmeldung erfolgt bei der Kindertagespflegeperson.

Für die Kindertageseinrichtungen in Kevelaer, Kervenheim, Twisteden, Wetten und Winnekendonk werden die Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr (Beginn 1. August 2022) bereits jetzt, spätestens aber bis zum 20. Dezember 2021, in den jeweiligen Einrichtungen entgegengenommen. Eltern, die ihr Kind für einen späteren Termin im Kindergartenjahr 2022 / 2023 anmelden möchten, werden gebeten, die Anmeldung hierfür ebenfalls bis zum 20. Dezember 2021 vorzunehmen. Zur Anmeldung soll ein telefonischer Termin vereinbart werden.

Um Beachtung folgender Anmeldezeiten in den jeweiligen Tageseinrichtungen wird gebeten:

Städtische Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“

Besondere Angebote: Erfahrung in der Betreuung und Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung und der Betreuung von unter zweijährigen Kindern, Bewegungskindergarten

Kontakt: Twistedener Straße 73, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-799957

Leitung: Birgitt Reudenbach

Träger: Wallfahrtsstadt Kevelaer

Anmeldung: Terminabsprache.

Caritas Kindergarten Am Broeckhof

Besondere Angebote: Betreuung zweijähriger Kinder, Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung, heilpädagogische Gruppe mit dem Förderschwerpunkt sprachliche Entwicklung, heilpädagogische Gruppe und zertifiziertes Familienzentrum

Kontakt: Broeckhof 21, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-2500

Leitung: Jutta Scholl, Sarah Haroon

Träger: Caritasverband Geldern / Kevelaer e.V.

Anmeldung: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15 Uhr, Freitag von 7.30 bis 14 Uhr.

Familienzentrum „Sternschnuppe“

Besondere Angebote: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung

Kontakt: Twistedener Straße 255, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-9728090

Leitung: Petra Burkert-Hendricks

Träger: Lebenshilfe Gelderland

Anmeldung: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr.

Inklusive Kindertageseinrichtung „Wiesenzauber“

Besondere Angebote: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung

Kontakt: Twistedener Straße 257, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-9305294

Leitung: Simone Wäger

Träger: Lebenshilfe Gelderland

Anmeldung: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

St. Antonius Kindergarten Kevelaer

Besondere Angebote: Betreuung zweijähriger Kinder, abwechslungsreiches, nichteinsehbares Außengelände

Kontakt: Gelderner Straße 15b, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-97526120

Leitung: Birgit Vos

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius

Anmeldung: Terminabsprache.

St. Marien Kindergarten

Besondere Angebote: Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Schulstraße 14, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-9728280

Leitung: Julia Holtermann

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Marien

Anmeldung: Terminabsprache (Montag bis Freitag von 7.30 bis 11.30 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr).

St. Hubertus Kindergarten

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Alte Weezer Straße 41a, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-5125

Leitung: Johanna Dicks

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Marien

Anmeldung: Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr.

Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“

Besondere Angebote: Betreuung von unter zweijährigen Kindern, verlängerte Öffnungszeiten (bis 16.45 Uhr) und weniger Schließtage (nur 15 Tage)

Kontakt: Heinestraße 80a, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-404270

Leitung: Heike Seehausen

Träger: Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer

Anmeldung: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr.

Kindertagesstätte Marienkäfer

Besondere Angebote: wöchentliche Betreuungszeit ausschließlich 45 Stunden und Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Schravelen 7a, 47626 Kevelaer; Tel. 02832-80250

Leitung: Beate Kaus

Träger: Elterninitiative Marienkäfer e.V.

Anmeldung: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr.

St. Peter Kindergarten Wetten

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Altwettener Weg 2, 47625 Kevelaer; Tel. 02832-2965

Leitung: Peter Engels

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius

Anmeldung: Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr.

St. Antonius Kindergarten Kervenheim

Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Heidstraße 2, 47627 Kevelaer; Tel. 02825-6275

Leitung: Marlene Bekker

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius

Anmeldung: Terminabsprache.

St. Urbanus Kindergarten Winnekendonk

Besonderes Angebot: Betreuung von unter zweijährigen Kindern

Kontakt: Pastoratsweg 4, 47626 Kevelaer; Tel. 02832- 8234

Leitung: Daniel Stenmans

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius

Anmeldung: Terminabsprache.

Sterntaler Kindergarten Winnekendonk

Besondere Angebote: Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und Betreuung zweijähriger Kinder

Kontakt: Neuer Markt 9, 47626 Kevelaer; Tel. 02832-80014

Leitung: Katrin Weigel

Träger: Elterninitiative Sterntaler e.V.

Anmeldung: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

St. Quirinus Kindergarten Twisteden

Besondere Angebote: Betreuung zweijähriger Kinder, Partizipativer Ansatz

Kontakt: Dorfstraße 6a, 47624 Kevelaer; Tel. 02832-78751

Leitung: Patricia Brünken

Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius

Anmeldung: Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Abprache.

Spielgruppe Vergissmeinnicht

Angebot: Betreuung zwei- bis vierjähriger Kinder an zwei Vormittagen pro Woche

Kontakt: Klostergarten 1, 47623 Kevelaer; Tel. 02832-9250124

Leitung: Tina Kamps

Träger: Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.

Anmeldung: Montag bis Donnerstag von 8 bis 11.30 Uhr.