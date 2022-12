Der Chor war am Wochenende in Kevelaer unterwegs Carol Singers verbreiten festliche Klänge

Die Christmas Carol Singers waren in Kevelaer unterwegs. Foto: gee

„Was sind Sie denn für ein Verein?“, wurden die Christmas Carol Singers des Theaterchors Niederrhein gefragt, als sie nochmal in der Adventszeit in Kevelaer unterwegs waren. Auch bei Edeka Brüggemeier erfreuten sie die Menschen, die dort einkauften und erstmal stehen blieben, dem Gesang zuhörten und applaudierten, nachdem ‚Joy to the world‘ verklungen war. Nach einigen Liedern zogen die bunt gekleideten Sängerinnen und Sänger weiter durch die Straßen und sangen an verschiedenen Orten aus ihrem Repertoire.

Sah man die Carol Singers mal nicht direkt, klang ihr Gesang in der Stadt schon aus der Ferne. Der vergangene Samstag war trüb, doch der Chor machte den Ort bunt und schaffte eine weihnachtliche Atmosphäre. Die Carol Singers waren froh, dass sie wieder unterwegs waren an zwei Samstagen. Ihr Gesang auf dem Weihnachtsmarkt der Burg Kervenheim war bereits gut angenommen worden.

Neben den Proben besonders für das Musical ‚Schraap‘, das Ende 2023 aufgeführt werden soll, bleibt nicht viel Zeit für anderes. Seit August ist die junge Hanna Kizilova dabei. Sie kommt aus der Ukraine, hat dort Gesang studiert und ist froh, hier im Theaterchor mitzusingen. „Sie ist eine wirkliche Bereicherung für uns“, sagte Christina Derix, die Vorsitzende des Theaterchors.

Nun freuen sich alle im kommenden Jahr auch auf die Fahrt in die Partners…