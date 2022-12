Firma mera spendet Mehl für Kevelaerer Tafel

Als bei „mera“ in Kevelaer ein Sprinter randvoll mit 1.600 Paketen Mehl beladen wurde, ging es bei dem Tierfutterhersteller ausnahmsweise einmal nicht um die Fellnasen, sondern um die Menschen in und um Kevelaer. Die Kevelaerer Tafel durfte sich über eine Spende von 1,6 Tonnen Mehl von dem Familienunternehmen freuen. Die Tafel in der Wallfahrtsstadt versorgt zwei Mal in der Woche bedürftige Menschen, etwa 70 Leute pro Ausgabetag.

Rainer Morawietz, Vorsitzender der Tafel in Kevelaer, war persönlich vor Ort, um von mera-Mitarbeiter Jens van den Boom die Spende persönlich entgegenzunehmen. „Wir bedanken uns ganz herzlich für diese großzügige Spende. Es ist deswegen eine besondere Spende, weil wir von den Discountern nie Mehl bekommen. Unsere Kunden sind also verrückt danach, weil Brot und Plätzchen in diesen Tagen natürlich besonders gerne gebacken werden. Von daher, absolut auf den Punkt und ganz herzlichen Dank“, so Morawietz.