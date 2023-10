Der KSV feiert sein Jubiläum mit Stickeralbum Buntes Fest zum Start der Sammelbild-Aktion

/ von Verena Pichmann

Sammelheft mit dazugehörigen Stickerpäckchen. Foto: VP

Am vergangenen Sonntag luden der KSV und Edeka Brüggemeier zum Start der Sammelbild-Aktion zum Vereinsheim und Sportplatz bei Scholten ein. Alle Vereinsmitglieder konnten sich ihr Sammelheft und die ersten Sticker abholen. In der Schützenhalle standen Tische bereit, an denen die meist jungen Sammlerinnen und Sammler sofort mit dem Einkleben und Tauschen beginnen konnten.

Eine besonders schöne Idee: Alle Vereinsmitglieder, von denen Fotograf Malte Fiedler ein Einzelfoto gemacht hatte, bekamen auch ein personalisiertes Heft mit ihrem Bild und ihrem Namen darauf. Die Hefte sind hochwertig und haben es in sich: Insgesamt über 500 Aufkleber mit Einzelportraits und Teambildern wollen hier ihren Platz finden. Der Verein hat viele Gesichter, neben den zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern gibt es auch Fotos der vielen (größtenteils ehrenamtlichen) Trainerinnen und Trainer und vom Vorstand.

Richtig eng wurde es in der Schützenhalle für die Vereinsmaskottchen Emma (Borussia Dortmund), Jünter (Borussia Mönchengladbach) und Erwin (Schalke 04), die sofort nach ihrem Einmarsch dicht umringt waren und über eine Stunde für Fotos und Autogramme vor Ort blieben.

Auch außerhalb der Schützenhalle wurde einiges angeboten. Vor dem Vereinsheim des KSV gab es Würstchen, Waffeln und Kuchen, die Damen und Herren am Grill, an den Waffeleisen und den Kuchenschaufeln hatten alle Hände voll zu tun…