Azubi-Projekt der Wallfahrtsstadt

Aktuell beschäftigt die Wallfahrtsstadt Kevelaer in zwölf verschiedenen Ausbildungsberufen 16 Auszubildende. Drei Ausbildungsangebote sind zurzeit nicht (mehr) besetzt. Jedes Jahr bearbeiten die Auszubildenden im letzten Lehrjahr ein fachbezogenes Thema und stellen diese Projektarbeit im Anschluss den anderen Auszubildenden vor. In diesem Jahr lautete die Aufgabenstellung etwas anders: Erarbeitet gemeinsam einen Recruiting-Film, der neue Auszubildende werben soll!

Zehn der aktuellen Azubis haben sich also überlegt, was ihnen besonders gut an ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber gefällt, welche Szenen sie drehen wollen, wo gedreht und was gesagt wird.

Besonders gefallen den Azubis das Gleitzeitsystem bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer, mit dem sie ihre Arbeitszeit flexibel einteilen können, das gute Arbeitsklima und die Kolleginnen und Kollegen. Das breit aufgestellte Gesundheitsmanagement fördert die Fitness und ermöglicht zahlreiche Vergünstigungen – ob man im Fitnessstudio trainieren oder im Freibad ein paar Bahnen ziehen möchte. „Das Coole an dem Video-Projekt war der Zusammenhalt und die tolle Zusammenarbeit der Azubis! Im Arbeitsalltag haben die Auszubildenden der verschiedenen Abteilungen nur wenig Überschneidungen. Dieses Projekt hat uns zusammengeführt“, so Jakob Tauchmann, Auszubildender zum Fachinformatiker für Systemintegration im 2. Ausbildungsjahr, der das Projekt bei den Auszubildenden koordiniert hat.

Unterstützt wurden die Auszubildenden bei der Umsetzung von Personalleiter Werner Barz und von Lena Hanenberg, Pressestelle der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Das Video wurde von Hardt Media erstellt. Da es von Jahr zu Jahr variiert, welche Ausbildungsangebote ausgeschrieben werden (ist eine Stelle besetzt, wird diese Stelle teilweise erst wieder nach drei Jahren ausgeschrieben und neu besetzt) wurden für alle Ausbildungsstellen Kurzvideos gedreht. Diese können dann in jedem Jahr wie eine Art Baukastensystem neu zusammengesetzt werden, damit nur die Stellen gezeigt und beworben werden, die auch ausgeschrieben sind.

Für das Jahr 2024 sucht die Wallfahrtsstadt noch Verstärkung in der städtischen Kindertageseinrichtung und im Mittagstreff für ein FOS-Praktikum, für das duale Studium Verwaltungsinformatik und für die Ausbildung in den städtischen Bäderbetrieben. Das Ergebnis der Projektarbeit können sich Interessierte auf den städtischen Social-Media-Kanälen anschauen. Alle Ausbildungsstellen findet man unter: www.bewerbung-kevelaer.de.

Das fertige Video findet man unter: https://www.youtube.com/watch?v=7nQRbGLtD4s.