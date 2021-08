Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier besucht Kreis Kleve

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier (CDU), kommt vom 29. bis 30. August 2021 in den Kreis Kleve. Damit folgt er der Einladung von Stefan Rouenhoff MdB, Mitglied des Wirtschaftsausschusses im Deutschen Bundestag. Altmaier wird während seines Aufenthaltes im Kreis Kleve die Wystrach GmbH in Weeze sowie die Kreishandwerkerschaft Kleve in Goch besuchen.

Rouenhoff: „Ich freue mich, dass sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Zeit nimmt, zu uns in den Kreis Kleve zu kommen. Mit der in Weeze ansässigen Wystrach GmbH wird der Minister ein hochinnovatives Unternehmen kennenlernen, das einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland leisten kann. Beim Unternehmerfrühstück im Haus des Handwerks in Goch wird Peter Altmaier mit der Kreishandwerkerschaft ins Gespräch kommen und die aktuellen Herausforderungen im Handwerk adressieren. Ich begrüße diesen Austausch sehr, da das Handwerk eine tragenden Säule unserer Wirtschaft ist.“

Die in Weeze ansässige Wystrach GmbH entwickelt und produziert professionelle Transport- und Speicherlösungen für den Energieträger Wasserstoff. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe maßgeblich an der im Sommer 2020 veröffentlichten Nationalen Wasserstoffstrategie mitgewirkt, so Rouenhoff.