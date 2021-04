Büro Helma hilft eröffnet

Das Senior*innen-Büro „Helma hilft“ des AWO Kreisverbands Kleve hat in Kevelaer neu eröffnet. An der Marktstraße 40 finden ältere Menschen ab sofort kostenlose Beratung und Hilfe in unterschiedlichen Belangen. „Wer beispielsweise Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen benötigt, barrierefreien Wohnraum sucht, finanzielle Hilfe braucht oder Kontakt zu anderen Menschen wünscht, ist bei uns herzlich willkommen“, erzählen Diana Pau und Nancy Kolling , die das Büro leiten.

Die Grundidee basiert auf dem Erbe der Kevelaererin Wilhelmina (Helma) Janssen, die dem AWO Kreisverband ihr Vermögen hinterließ mit dem Wunsch, dass das Erbe für die Unterstützung von Senior*innen zur Erleichterung des alltäglichen Lebens und Wohnens in Kevelaer einzusetzen sei.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit dem Senior*innen-Büro einen Weg gefunden zu haben, diesen letzten Wunsch im Geburtshaus der Wilhelmina Janssen umzusetzen“, sagen Kolling und Pau.

Die Öffnungszeiten sind montags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Auch Hausbesuche sind nach Vereinbarung möglich. Kontakt: Tel. 02832-9741770; seniorenberatung@awo-kreiskleve.de.