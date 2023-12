Die „GELSENWASSER“-Stiftung gGmbH fördert mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ Kindergärten und Schulen. Zum dritten Mal in diesem Jahr bewilligte die Jury nun Förderanträge. Bisher erhielten Schulen und Kindergärten in der Region bereits Förderungen in Höhe von insgesamt 5 Millionen Euro. An der 36. Jurysitzung zum Bildungsprojekt „von klein auf“ am 22. November haben neben den üblichen Jurymitgliedern aus Schulen, Kindergärten, Landeselternschaft, Schulministerium und GELSENWASSER-Stiftung auch vier Auszubildende der GELSENWASSER AG teilgenommen.

„Es ist interessant zu beobachten, wie sich die aktuellen gesellschaftlichen Themen und Probleme häufig auch in den Anträgen der Kindergärten und Schulen im Rahmen des Bildungsprojektes ‚von klein auf‘ widerspiegeln“, sagt Dr. Bärbel Kerkhoff, Geschäftsführerin der GELSENWASSER-Stiftung. „Gewaltpräventions-Trainings, Suchtprävention, Persönlichkeitsstärkung – Fördermittel für Projekte aus diesen Bereichen werden in der letzten Zeit zunehmend beantragt und in der Regel auch von der Jury genehmigt.“

In Kevelaer erhält das Familienzentrum Sternschnuppe/Lebenshilfe Gelderland gGmbH eine Förderung von 1.512 Euro für das Projekt „Selbstsicher4u – Selbstbehauptung und Gewaltprävention für Kinder“. Alle Projekte sind unter www.vonkleinaufbildung.de im Detail aufgeführt. Die Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 15. März 2024.