Klasse Musik-Kabarett zwischen „Wor hör ek T‘hüß“ und „Sex, Drugs and Rock‘n‘Roll“ Jürgen Becker drückt den Hebel runter

/ von Verena Pichmann

Jürgen Becker Foto: VP

Mit seinem Programm „Deine Disco“ sorgte Jürgen Becker am vergangenen Freitagabend für Party-Atmosphäre beim „Kabarett unter‘m Dach“ im voll besetzen Forum der Begegnungsstätte.

Einmarschiert zu „Musik ist Trumpf“ bezog er gutgelaunt, in leuchtend pinken Schuhen und pinkem Hemd, hinter einer Apparatur Marke Eigenbau Stellung. Ein Lautsprecher, dahinter ein Laptop mit seiner Playlist, eine kleine Ablage für seine Texte und ein langer Hebel, mit dem er die Lautstärke regulierte. Jürgen Becker nahm sein Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Musikgeschichte der Menschheit und gab Einblicke in den persönlichen Soundtrack seines Lebens.

Und die Gäste ließen sich gerne entführen. Sie sangen alles mit, was Becker aus seiner Einhebelmischmaschine hervorbrachte und schmetterten ihm freudig auf die Frage nach einem Kevelaerer Heimatlied „Wor hör ek t‘hüß“ entgegen. Es war eine bunte Mischung vom Schlaflied „Guten Abend, gute Nacht“ über Heimatlieder von Heino und dem für Jürgen Becker lebensverändernden Album „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd zu den Flower Power- und Rock-Songs der Hippie-Bewegung.

Dazu gab es mit sehr viel Humor verpacktes Wissenswertes üb…