Beide Mannschaften halten den zweiten Platz

Gleich drei Spiele standen am Wochenende für die Kevelaerer Volleyballer an. Mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage können die Sportler zufrieden zurückblicken und in die finale Phase der Saison starten.

Für die Herren I ging es in der Verbandsliga nach Essen Borbeck. Bei ihrem Spiel gegen den VC Essen-Borbeck konnten die Männer um Trainerin Heike Thyssen mit einem klaren 3:1 die vollen drei Punkte mit nach Hause nehmen. Dabei benötigte der KSV ein bisschen Zeit, bis die Abstimmung passte.

Aufgrund des Ausfalls von Marcel Thyssen stand nur Robin Verhoeven als Zuspieler zur Verfügung. Durch zunächst leichte Unstimmigkeiten konnte sich der VC den ersten Satz sichern. Satz zwei war dabei mit 25:15 eine eindeutige Angelegenheit für den KSV und Essen vermochte der guten Blockarbeit und dem druckvollen Angriff nur wenig entgegenzusetzen. Die Sätze drei und vier fielen dann wieder ein wenig knapper aus, aber auch hier konnte der KSV auf seine Angriffsstärke bauen. Insbesondere Außenangreifer Robin Broeck­mann, der zudem noch ein Garant in der Annahme war, ließ sich durch den Essener Block nicht aufhalten.

Mit 25:22 und 25:21 gingen die Sätze an den KSV. Heike Thyssen sieht zwar noch kleine Baustellen, war aber insgesamt mit dem Auftreten ihrer Mannschaft zufrieden. In der Tabelle belegt der Kevelaerer SV weiterhin Platz zwei.

Bezirksliga: Ein klarer Sieg und eine knappe Niederlage

Im Spiel gegen den Tabellenletzten der Bezirksliga, den TSV Bayer Dormagen, erwischten die Herren II um den wieder gesunden Spielkapitän Jan Broeckmann einen Auftakt nach Maß. Nach nur 12 Minuten war der erste Satz mit 25:5 gewonnen. Die deutliche Überlegenheit gab Trainer Peter Herbe auch die Gelegenheit, den erst 15-jährigen Szymon Marcjan erste Spielerfahrungen sammeln zu lassen.

Auch im zweiten Satz war der KSV die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings war jetzt schon zu merken, dass man dem Gegner nicht mehr die volle Konzentration schenkte. Mit 25:17 ging aber auch Satz Nummer zwei an den KSV.

Im dritten Satz nahmen es die Kevelaerer dann jedoch zu sehr auf die leichte Schulter. Viele Fehler ermöglichten es Dormagen, auf 12:6 davon zu ziehen. Mit guten Aufschlägen und druckvollen Angaben konnte beim Stand von 17:16 aber wieder die Führung übernommen werden. Dormagen konnte bis zum 22:22 noch mithalten, ehe Michal Zlotucha mit drei erfolgreichen Angaben den 25:22 Endstand und damit das 3:0 sicherstellte.

Im zweiten Spiel gegen die junge Mannschaft des 1. VBC Goch ging es erwartungsgemäß wesentlich enger zu. Der KSV kam nur schwer in Tritt und die Angriffe erzielten nicht die gewünschte Effektivität. Die Gocher nutzten jede Schwäche und einige Unstimmigkeiten auf Kevelaerer Seite aus und holten sich Satz eins mit 25:16.

Im zweiten Satz konnte der KSV seine Fehlerquote reduzieren, auch wenn der 1. VBC Goch immer wieder zu kleinen Aufgabenserien kam. So entwickelte sich ein Kopf an Kopf Rennen. Beim Stand von 22:24 aus Sicht des KSV musste dieser dann insgesamt vier Satzbälle abwehren, ehe die Kevelaerer selbst den zweiten Satzball zum 29:27 nutzen konnten.

Auch Satz drei war umkämpft, allerdings war nun die Kevelaerer Annahme konstanter und der KSV konnte die Führung, die er sich zur Satzmitte erkämpft hatte, mit 25:21 ins Ziel nehmen.

Der vierte Satz war ebenso ausgeglichen, bis beim Stand von 14:14 der Gocher Felix Wetzold an die Aufgabe kam und sieben Punkte in Folge machte. Damit war der vierte Satz mit 19:25 verloren und es ging in den Tie-Break. Leider mussten sich die Kevelaerer auch hier knapp mit 13:15 geschlagen geben.

Der Kevelaerer SV II bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga.