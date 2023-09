Brautpaar der Woche: Christian und Tanja Venmanns aus Kevelaer Auf der Arbeit hat‘s gefunkt

/ von Hildegard van Lier

Christian und Tanja Venmanns. Foto: privat

Die Freude und Dankbarkeit über ihre Traumhochzeit ist dem Brautpaar deutlich anzumerken. „Es war ein so schönes Fest“, schwärmen Tanja und Christian Venmanns. Am 2. September gaben sie sich in einer freien Trauung das Ja-Wort und besiegelten damit ihre Liebe. „Ein unvergesslicher und besonderer Moment“, beschreibt das Brautpaar mit strahlenden Augen den unvergesslichen Tag.

Ganz bewusst hatte sich das Paar für eine freie Trauung entschieden, der am 11. August eine Eheschließung auf dem Kevelaerer Standesamt vorausging. Das erste Ja-Wort feierten Tanja und Christian Venmanns im fröhlich gestimmten Kreis von Freunden, Familie, Arbeits- und Sportkollegen im elterlichen Garten. Ihre Liebe aber sollte in einem gegenseitigen Trauversprechen nochmals bekräftigt werden. „Das war unser beider Wunsch“, erklärt die Braut. Und so entschied sich das sympathische Paar zu einer freien Trauung. Auf der Suche nach einer passenden Location wurden sie in Bedburg-Hau fündig. „Das entsprach genau unseren Vorstellungen“, schwärmt der gebürtige Kevelaerer Bräutigam. Der Landgasthof Westrich konnte dem Paar eine traumhafte Kulisse mit Weitblick in die Natur anbieten. Diesen konnten auch etwa 90 Hochzeitsgäste genießen. Die Freundin der Braut führte durch die etwa einstündige Trauzeremonie, die zusätzlich von einem Sänger musikalisch begleitet wurde. Ihr Trauversprechen gaben sich Tanja und Christian V…