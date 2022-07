George Youssef betreibt seit 2011 seine Zahnarztpraxis in Kevelaer – ab sofort vergrößert an neuem Ort Alte Leidenschaft in neuen Räumen

Zahnarzt George Youssef hat gemeinsam mit seiner Frau und Praxismanagerin Olga Youssef seine neuen Räumlichkeiten an der Annastraße 14-16 eröffnet. Foto: privat

Trifft man George Youssef in seinen neuen Praxisräumlichkeiten an der Annastraße 14-16 an, scheint der Zahnarzt beinahe durch seinen Umzug beflügelt zu sein. Seine Zahnarztpraxis betreibt er bereits seit 2011 in Kevelaer. Nun ergriff er die Chance, sich auf über 500 Quadratmeter Praxisfläche zu vergrößern.

„Ende gut, alles gut“ – mit diesen Worten beschreibt George Youssef den Umzug seiner Praxis. Zwar sei die Eröffnung eigentlich bereits für 2021 geplant gewesen und aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Pandemie und Urlaubszeit verzögere sich die Fertigstellung nach wie vor, aber seit dem 13. Juni läuft immerhin der Betrieb in geregelten Bahnen.

„Uns ist es wichtig, dass sich die Patienten bei uns wohlfühlen. Man soll nicht das Gefühl haben, beim Zahnarzt zu sein“, betont Youssef, der 1993 aus Syrien nach Deutschland kam, hier studierte, dann in Norwegen arbeitete und schließlich den Weg an den Niederrhein fand. „Man möchte ja auch Sinn für Ästhetik zeigen“, ergänzt seine Frau Olga Youssef, die die Praxis in Kevelaer leitet. Beim Blick durch die hochmodernen, schicken Räumlichkeiten lächelt der 50-Jährige: „So sieht es auch im Mund unserer Patienten aus – nur ohne Kronleuchter.“<…