Abendmeditationen in der Basilika

In der Karwoche lädt St. Marien traditionell zur musikalischen Abendmeditation in die Basilika ein. „An den drei Abenden von Montag bis Mittwoch steht jeweils ein anderer Aspekt im Mittelpunkt“, so Dr. Bastian Rütten, Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung.

Trotz der besonderen Corona-Situation will man in St. Marien nicht auf diese traditionelle Einstimmung in die Kartage verzichten. „Unter den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen wollen wir an diesen Abenden bewusst die Basilika nutzen. Hier ist Raum für rund 150 Besucherinnen und Besucher“, fügt Elmar Lehnen an.

Am Montag, 29. März 2021, um 20 Uhr, liegt die Leitung der musikalischen Gestaltung in den Händen von Chordirektor Romano Giefer. Das Thema dieses Abends lautet „Trauer“. „Die „Leçons de tenèbres“ von François Couperin vertonen Texte aus den biblischen Klageliedern des Propheten Jeremia, die im besonderen Stundengebet der Karwoche, den sogenannten Trauermetten von Alters her gebetet werden. Couperin gestaltet diese Texte besonders anschaulich und verbindet die alttestamentliche Trauer über den drohenden Verlust der Gottesstadt Jerusalem mit der sich in diesen Tagen anbahnenden Erwartung des Leidens Jesu“, so schwärmt Chordirektor Giefer von dieser besonderen Musik.

Bach, Mendelssohn und Lehnen

Die „Klage“ überschreibt den zweiten Abend am Dienstag, 30. März 2021. Ebenfalls um 20 Uhr erklingt Musik unter der Gesamtleitung von Basilikaorganist Elmar Lehnen. Mit ihm musizieren Biggi Lehnen, Annja Rossmann und Susanne Fink. Musikalisch stehen Werke von Bach, Mendelssohn, Chillcot und Lehnen auf dem Programm.

Die Reihe schließt am Mittwoch, 31. März 2021, um 20 Uhr. An der Orgel musiziert dann der ehemalige Kevelaerer Chordirektor Markus Belmann (jetzt Maxkantor in Düsseldorf). Der Abend betrachtet Menschen am Kreuzweg. An allen Abenden steuert Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten Impulse bei. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten.