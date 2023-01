300 Engel für Benin

Sie wollten Gutes tun und hatten sogleich eine wunderbare Idee: Die Eheleute Walter und Martina Evers stifteten handgefertigte Tiffany-Engel für den Verkauf auf dem Kevelaerer Krippenmarkt im vergangenen Jahr. Die Idee: Der komplette Erlös soll der Kevelaerer Stiftung „Aktion pro Humanität“ zukommen, die sich unter anderem für die Menschen in Benin und anderswo auf der Welt einsetzt. So nahm das Ehepaar kurzerhand Kontakt zum Kevelaer Marketing auf und bat um Unterstützung. Das Team um Verena Rohde war sofort „Feuer und Flamme“, die Aktion zu unterstützen und die Engel in der eigenen Krippenmarkt-Hütte zu verkaufen.

Zu Beginn wusste niemand, welchen Anklang die besonderen Engel bei den Besucherinnen und Besuchern des Marktes finden würden. Doch schon nach einem Verkaufstag war klar, dass es sich um einen wahren Verkaufsschlager handelte. Aus zunächst 30 angedachten Engeln wurden schnell 300 Exemplare. „Und es hätten noch mehr sein können“, weiß das Team des Kevelaer Marketing zu berichten.

Es wurden immer mehr

Fast täglich telefonierte das Team mit dem Ehepaar Evers, um „Nachschub“ zu ordern. Da wurden auch schon mal gleich mehrere Engel für den nächsten Tag reserviert und die Geschenke unterm Weihnachtsbaum damit auf besondere Weise aufgewertet.

Denn die Engel haben einen viel größeren Wert als nur den Verkaufspreis von 3 Euro, der von vielen Käuferinnen und Käufern gerne aufgestockt wurde. Die stolzen Engel-Besitzerinnen und -Besitzer, die übrigens nicht selten in den benachbarten Niederlanden wohnen, werden nun mit jedem Blick auf ihr kleines Kunstwerk das Glücksgefühl haben, dass „ihr“ Engel in Benin Gutes bewirkt. „Mit jedem Kauf wuchs die anschauliche Spendensumme und mit Unterstützung aus den Verfügungsmitteln unseres Bürgermeisters Dr. Pichler konnte ein stattlicher Betrag von 1.000 Euro erreicht werden“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Spendenübergabe

Direkt am ersten Tag des neuen Jahres war es dann so weit und die Spendensumme wurde in der Kevelaerer Tourist Information an die Eheleute Evers übergeben. Diese werden das Geld nun an die Aktion pro Humanität weiterleiten.