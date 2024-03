Ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleitung am Niederrhein feiert Jubiläum 25 Jahre Ambulante Hospizgruppe

/ von Hildegard van Lier

Der Landtagsabgeordnete Stephan Wolters ließ es sich nicht nehmen, den Chor „Schlager & More“ aus Moers gesanglich zu unterstützen. Foto: HvL

Geburtstage sollten gefeiert werden. Und zwar gebührend. Die Ambulante Hospizgruppe Niederrhein blickte mit einer Feier in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnkendonk am vergangenen Wochenende auf 25 Jahre Sterbe- und Trauerbegleitung zurück.

Wie wichtig die Arbeit der rund 70 ehrenamtlichen Mitglieder der Hospizgruppe Niederrhein ist, wurde während des Abends einmal mehr als deutlich. So begrüßte Günter Ernst, 1. Vorsitzender der Ambulanten Hospizgruppe, die anwesenden Gäste mit den Worten: „Danke an die Menschen, die ehrenamtlich Lebenszeit verschenken.“ Bevor er die Ehrengäste begrüßte, darunter den Landtagsabgeordneten Stephan Wolters, Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Gründungsmitglied Dr. Johannes Horlemann, die Präsidentin des Rotary-Clubs Kevelaer, Margret Voßeler-Deppe, Herr Osenberg in Vertretung der Muttergesellschaft IGSL Bingen, sowie die Koordinatorinnen Mareike Ohse und Anita Marks, gedachte Günter Ernst dem vor kurzem verstorbenen Schatzmeister Georg Tomasik. „Er hinterlässt eine große Lücke.“

Damit übergab er das Rednerpult dem Landtagsabgeordneten Stephan Wolters, der sich sehr erfreut über die Einladung zum 25-jährigen Bestehen zeigte. Wohl nicht jedem liege die Arbeit in der Sterbe- wie auch Trauerbegleitung. „Ab…