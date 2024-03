Sonderführung im Museum

Noch bis zum 24. März 2024 zeigt der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Niederrhein in seiner Jubiläumsausstellung zum 50jährigen Bestehen im Niederrheinischen Museum Kevelaer mit 50 ausstellenden KünstlerInnen, was der Niederrhein in der bildenden Kunst zu bieten hat. Neben Gemälden in klassischen und andersartigen Techniken sind in der Sonderschau auch Objektkunst sowie Installationen zu bestaunen.

In einer Sonderführung am 9. März 2024 um 12.00 Uhr stellen die beiden Künstlerinnen Fee Brandenburg und Katrin Roth ihre in ganz verschiedenen Techniken ausgeführten Werke in der Ausstellung vor. Dabei nehmen sie auch die Arbeiten ihrer KollegInnen in den Blick. Das Museumsteam freut sich dabei auf gemeinsame Gespräche und einen regen Austausch mit und über die zeitgenössische Kunst während des Rundgangs.

Die Führung kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 Euro pro Person.