Am Sonntag, 05. November 2023, trafen sich die Karnevalisten zur Wallfahrt 22. Wallfahrt der Karnevalisten

/ von Michael Nicolas

Gemeinsam mit Elke Tebartz und den Organisatorinnen und Organisatoren des VFR Blau-Gold Kevelaer hofften auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten auf eine fröhliche Session der Närrinnen und Narren in der Wallfahrtsstadt. Fotos: nick

Gut gelaunte „Swingies“ begrüßten die Närrinnen und Narren am Sonntag musikalisch im Forum Pax Christi. Schon vor dem 11. im 11. hielten damit Vertreterinnen und Vertreter aus der „fünften Jahreszeit“ Einzug in die Wallfahrtsstadt.

Sie stellten sich zunächst im Forum Pax Christi auf, und nachdem die VFR-Präsidentin Elke Tebartz alle begrüßt hatte, stellten sie ihren Verein beziehungsweise ihre Gruppe vor. Gemeinsam mit Elke Tebartz und den Organisatorinnen und Organisatoren des VFR Blau-Gold Kevelaer hofften auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten (Foto rechts oben) auf eine fröhliche Session der Närrinnen und Narren in der Wallfahrtsstadt. Trotz der sich verschärfenden politischen Situation in der Welt solle von der „fünften Jahreszeit“ ein Signal der Fröhlichkeit in die Welt hinausgehen, betonte Rütten. Nach der heiligen Messe mit zahlreichen bunten Kostümen in der Basilika stellten sich die Karnevalistinnen und Karnevalisten aus Nah und Fern zum Umzug Richtung Konzert- und Bühnenhaus auf, wo dann ausgiebig gefeiert wurde.