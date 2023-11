Sieben Stunden von Kevelaer nach Duisburg

Seinem Unmut über die derzeit wieder einmal abenteuerlichen Zustände beim RE10 hat KB-Leser Jan Mölders in einem Brief an die „RheinRuhr Bahn“ Luft gemacht, den er auch dem KB zukommen ließ:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

der RE10 hatte heute einen sehr unglücklichen Tag. Sehen Sie diese Mail daher nicht als Beschwerde, sondern als Verbesserungsvorschlag. Heute morgen um 5.40 Uhr kam ich zu Fuß am Bahnhof in Kevelaer an. Der Zug nach Kleve sollte dort schon auf mich warten. Mein Ziel war allerdings Düsseldorf. Ich habe dort dann erfahren, dass es in 30 Minuten weitergehen soll, da das Stellwerk wieder mal beschädigt ist.

Also okay, ich warte.

Nach 30 Minuten stand in der App eine weitere Verspätung für den Zug nach Düsseldorf. Dann verschwand er von der Anzeige. Auf erneutes Nachfragen wurde mir gesagt, dass er gleich nach Kleve weiterfahren kann und ein SEV eingerichtet wird. In guter Hoffnung habe ich also auf den SEV oder ggf. die Überraschung, einen fahrenden Zug, gewartet. Vergebens. Nach 90 Minuten fuhr dann plötzlich der Zug nach Kleve los: Wieder Hoffnung, da auch in der App und auf der Anzeige stand, der nächste Zug nach Düsseldorf kommt mit 10 Minuten Verspätung.

Dann wieder die Enttäuschung. Um 9.10 Uhr war immer noch kein SEV oder Zug vor Ort. Heißt: Nach 3,5 Stunden habe ich aufgegeben, habe Urlaub eingereicht und bin statt zur Arbeit nach Duisburg zur Uni gefahren. Sie fragen sich wie? Mit Linienbussen. Da der SEV immer noch immer nicht vor Ort war. Für die Ausfälle können Sie ja wirklich nichts, das verstehe ich. ABER, warum werden die Züge nicht als ausgefallen in der App oder auf den Anzeigen angezeigt?

Und warum hält kein SEV in Kevelaer?

Es wäre wesentlich kundenfreundlicher, den Kunden zu sagen, die nächsten 10 Züge fahren nicht, als immer darauf zu beharren, dass noch einer kommen könnte! So könnte man sich Alternativen überlegen. Naja, nachdem ich 7 Stunden unterwegs war, bin ich dann doch in Duisburg um kurz vor 13 Uhr angekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie etwas damit amüsieren, wie sehr Sie mich heute durch Ihre Anzeigen veräppelt haben. 7 h von Kevelaer bis Duisburg. Da bin ich sonst schneller in Berlin.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Mölders

PS. Sollten Sie nicht für die Anzeigen der Züge verantwortlich sein, leiten Sie diese Mail doch mal weiter an die DB, diese wird sich dann bestimmt über Ihren gelungenen Streich freuen.“