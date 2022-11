Der Weihnachtsmarkt in Twisteden ließ die Dorfgemeinschaft zusammenkommen Sternenmarkt läutet die Weihnachtszeit ein

Auf dem Sternenmarkt in Twisteden wurde viel Kreatives angeboten. Foto: gee

Der Besucherstrom riss nicht ab, offensichtlich freuten sich die Menschen über den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Twisteden. Sie wollten wieder zusammenkommen, sich gemeinsam auf eine besinnliche Adventszeit einstimmen. Beim Verlassen des Marktes waren sie beladen mit vielerlei Sachen, die sie erstanden hatten. Säcke gefüllt mit Walnüssen waren dabei, so mancher Holzstern in verschiedenen Größen wurde mitgenommen. Zu bieten hatte der Sternenmarkt in Twisteden am vergangenen Wochenende jedenfalls allerlei kreative Dinge für Jung und Alt.

Das Angebot war groß und vielfältig. Zündholz in Netzen konnte man bekommen, verschiedene Liköre, Marmeladen, alles selbstgemacht. Kinder hatten Plätzchen gebacken, die sie an einem kleinen Stand gegen Spenden anboten. Sie waren sehr engagiert und erklärten gerne, was sie alles verkauften.

Andere Kinder vergnügten sich auf den Spielgeräten des schön geschmückten Minigolfplatzes, die gut in das Marktgeschehen integriert waren. Ein großer Schlitten stand da. „Komm, du bist jetzt ein Elch und ziehst den Schlitten“ – die Attraktion kam bei den jungen Gästen gut an.

Tische und Bänke waren zahlreich vorhanden und dienten zum Verweilen, zum Essen, zum Erzählen miteinander. Die gelben herbstlichen Blätter unter den Bäumen gaben dem kleinen Markt auf dem Gelände des Minigolfplatzes einen besonderen Glanz.