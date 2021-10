Neue Hindernisse für die PSG Daelshof

Seit August dürfen sich die Reiter*innen vom Daelshof in Kevelaer über neue Hindernisse für ihre Springreiter*innen freuen. Nun überwinden Ross und Reiter*innen im Training Hindernisse, die Abbildungen von Säcken mit Dämmputz oder eine symbolische Mauer mit Pflänzchen zeigen. Der Grund: Die Hindernisse wurden von der „PROCERAM-Gruppe“ aus Kamp-Lintfort zur Verfügung gestellt, deren Geschäftsführer Christoph Dworatzyk in Winnekendonk wohnt und mit seiner Familie ebenfalls Mitglied in der Pferdesportgemeinschaft ist.

Das Unternehmen stellt rein mineralische Dämmputz-Systeme und Funktionsbeschichtungen für den Innen- und Außenbereich her. Ihnen ist es ein Anliegen, Baustoffe anzubieten, die nicht nur gute Eigenschaften in Bezug auf Funktionsweise und Wohnklima haben, sondern auch umwelt- und klimafreundlich sind.

Vor diesem Hintergrund passt es laut Dworatzyk gut, dass die Pferdesportgemeinschaft Daelshof im kommenden Jahr ein klimaneutrales Turnier ausrichten wolle. „Den Gedanken, auch Veranstaltungen klimaneutral zu organisieren, möchten wir auf jeden Fall unterstützen. Ebenfalls ist es uns als Unternehmen sehr wichtig, ehrenamtliche Arbeit zu fördern. Freiwilliges Engagement der Menschen hält unsere Gesellschaft zusammen, was eine wichtige Voraussetzung für die Bewältigung von Zukunftsherausforderungen u.a. in Sachen Klimaschutz ist. Hier möchten wir als Unternehmen auf jeden Fall unseren Beitrag leisten.“