Baustellen-Frühstück der Caritas am ehemaligen PCH Mechel könnte hier bald Petrus ablösen

/ von Kevelaerer Blatt

Täglich neu füllen sich die Container mit Bauschutt auf dem Luxemburger Platz. Jetzt boten sie einen originellen Rahmen für ein gemütliches Frühstück. Foto: BPH

Seit Monaten konnte man mitverfolgen, wie die im Petrus-Canisius-Haus an der Busmannstraße bislang beheimateten Gruppen und Verbände ‚verplaatst‘ wurden und lediglich noch die im ersten Stock ansässige Bücherei die Fahne hoch hielt.

,Die Kirche‘ und ,die Caritas‘

Dass ‚die Kirche‘ den Ende der 70er Jahre an der Stelle des damaligen Heidelberger Fasses erbauten Komplex an ‚die Caritas‘ für sehr kleines Geld langfristigst vermietet hat und diese das Gebäude nun für sehr großes Geld – veranschlagt sind zunächst 1,8 Mio. Euro – zu einem Beratungs- und Begegnungszentrum umbauen möchte, weiß man spätestens seitdem die lang erhoffte Förderung der Stiftung Wohlfahrtpflege NRW im März unter Dach und Fach ist. So ist der Weg für den Durchstart nun frei.