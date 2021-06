Der freischaffende Intonateur aus Kevelaer hat sich beworben Matthias Wirth möchte in den Landtag

Matthias Wirth hat seine Bewerbung um die Kandidatur im Wahlkreis Kleve I eingereicht. Foto: Matthias Wirth

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Matthias Wirth, Mitgliederbeauftragter im CDU-Kreisvorstand und der CDU Kevelaer, hat in diesen Tagen seine Bewerbung um die Kandidatur im Wahlkreis Kleve I eingereicht.

„Ich bin ein Mensch klarer Worte mit Substanz, stehe für Geradlinigkeit und Charakterstärke und habe stets den großen Bogen im Blick, ohne dabei den Fokus auf die Details zu verlieren“, begründet der 41-Jährige seine Bewerbung. „Mit meinen Ideen für unsere niederrheinische Heimat möchte ich den südlichen Teil des Kreises Kleve im Düsseldorfer Landtag vertreten.“

Matthias Wirth lebt in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Geboren in Stralsund und aufgewachsen in Vorpommern in einem durch die Landwirtschaft geprägten Elternhaus, ist er seit jeher dem ländlichen Raum verbunden. „Meine berufliche Tätigkeit hat mich an den Niederrhein geführt, der mir so zur Heimat geworden ist“, gewährt er einen Blick in seine Vita. „Nach Schulzeit, Wehrdienst, Studium (Evangelische Kirchenmusik) und Ausbildung (Orgel- und Harmoniumbauer) habe ich mich als Intonateur auf die klangliche Gestaltung von Orgeln in Kirchen…