Der gebürtige Kevelaerer René van den Berg eröffnet im Herbst seinen eigenen Laden an der Busmannstraße Eine Pastamanufaktur für Kevelaer

René van den Berg eröffnet eine Pastamanufaktur an der Busmannstraße. Foto: eg

Jeder kennt sie, viele lieben sie. Die Variationen sind beinahe grenzenlos. In vielen deutschen Haushalten gehören sie fest mit zum Speiseplan: Nudeln. Gekauft wird die Teigware meist im Supermarkt. Dass es aber auch handgemacht und mit Produkten aus der Region geht, möchte nun René van den Berg beweisen. Der gebürtige Kevelaerer wird im Herbst seine Pastamanufaktur an der Busmannstraße eröffnen. Neben unterschiedlichen handgemachten Nudelsorten für Zuhause soll es täglich ein To-Go-Gericht geben.

„Ich setze das um, was eigentlich immer schon Wunsch oder Wunschgedanke war“, sagt van den Berg. Um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, musste sich im Leben des 54-Jährigen allerdings erst einmal „eine Türe schließen“. Denn der gelernte Buch-Offsetdrucker, der zuletzt in der Medizinalbranche tätig war, hat kürzlich seinen Job verloren. Und das alles nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Van den Berg lebte seit über 50 Jahren in der Schweiz, war damals mit seiner Familie – seine Mutter ist Schweizerin – dorthin gezogen. In die Heimat nach Walbeck kehrte die Familie allerdings immer wieder für Besuche zurück. Die Heimatverbundenheit blieb immer. „Ich kann nicht von zwei Herzen sprechen. Ein Herz und zwei Heimaten“, sagt der gebürtige Kevelaerer.

Seit zwei Monaten lebt van den Berg nun wieder in Walbeck. Nach der beruflichen Veränderung habe sich vor allem eines gezeigt: „Da ist die langgereifte Idee, wieder h…