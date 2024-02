Auf der Kappensitzung in Twisteden herrschte in diesem Jahr beste Stimmung Die Jecken heizten ein

/ von Hildegard van Lier

Gemeinsam wurde geschunkelt. Foto: HvL

Es ist wirklich schon eindrucksvoll, mit welch einem Einsatz in Twisteden Karneval gefeiert wird. Eine ganze Woche lang setzte sich das Dorf eine bunte und ausgelassene Narrenkappe auf. Angefangen mit einer Kinder-und Seniorensitzung, worauf am Altweiberdonnerstag ein närrisches Möhnefrühstück folgte und am Freitagabend mit einer wahrlich sehens- und hörenswerten Kappensitzung gipfelte.

Dem KFT (Karnevalsfreunde Twisteden) war es erneut gelungen, den Jecken im Dorf unbeschwerte Karnevalsstimmung zu bescheren. Am Freitagabend begrüßte Rolf Roosen, im zehnten Jahr Präsident des KFT, ein gut gelauntes Publikum, darunter auch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, im ausverkauften IBC (Bürgerhaus Twisteden).

Dann übergab er das Mikrofon an Sitzungspräsident David Ehren, der seinem Namen alle Ehre machte. Angeführt von Hoppeditz Calvin Ehren, der begleitet wurde von der zuckersüßen 4-jährigen Hoppeditzine Selma Grüntjens, (sie hatte schon als Dreijährige den Wunsch, den Hoppeditz begleiten zu dürfen), gaben sich die Narrenkünstler das Mikrofon in die Hand oder beschlagnahmten die Bühne.

Alleine drei Tanzgarden des KFT, die Twester Zwerge, Sterne und Funken, eroberten mit ihren einstudierten Tänzen das Publikum. Der Elferrat wurde in diesem Jahr vom Twistedener Musikverein, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, besetzt. Mit spontanen Musikeinlagen gelang es ihm immer wiede…