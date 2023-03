Die Teilnehmenden stimmten sich auf das Wallfahrtsjahr ein Comeback der Pilgerleitertagung

Dr. Bastian Rütten (l.) und Dr. Rainer Killich führten durch die Pilgerleitertagung. Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer

„Auch wenn wir den Blick bei solchen Tagungen eher nach vorne richten sollten, möchte ich dennoch mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre beginnen.“ Mit diesen Worten wandte sich Dr. Bastian Rütten jetzt an die rund 250 Teilnehmenden der Pilgerleitertagung, die erstmals seit drei Jahren wieder in Präsenz im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt stattfinden konnte.

Zu schwierig sei die Zeit gewesen, so der Pastoralreferent der Wallfahrtsleitung. „Aber in Kevelaer haben wir die Hände nicht in den Schoß gelegt.“ So habe man trotz der Lockdowns und verschärften Hygienemaßnahmen stets den Kontakt gehalten. „Als die Kirchen geschlossen werden mussten, haben wir täglich Gottesdienste per Livestream aus der Basilika übertragen“, erinnerte Wallfahrtsrektor Dr. Rainer Killich an die Einschränkungen zur Corona-Zeit. Auch wenn das Feiern von Gottesdiensten bald wieder möglich war, habe man dies nur mit großem Aufwand und unter Einhaltung vieler Maßnahmen umsetzen können. „Unsere Ehrenamtlichen haben zum Beispiel Listen geführt und an Weihnachten mit einem Karten-Einlass-System arbeiten müssen“, nahm Killich Bezug auf die freiwilligen Ordnungsdienste, die für jeden Gottesdienst sichergestellt werden mussten. Für das ehrenamtliche Team sei das ein Kraftakt gewesen. „Auch vor diesem Auditorium möchte ich allen Ehrenamtlichen dafür erneut meinen großen Dank aussprechen“, s…