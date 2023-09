36 engagierte Blutspenderinnen und Blutspender aus Kevelaer wurden im Ratssaal ausgezeichnet Blutspender sind wahre Lebensretter

Das Deutsche Rote Kreuz ehrte gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler verdiente Blutspenderinnen und -spender. Foto: JvS

80 Prozent der Bevölkerung ist mindestens einmal im Leben auf eine Blutspende angewiesen. Wie gut, dass es in Kevelaer viele hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger gibt, die regelmäßig zur Blutspende gehen und damit Leben retten.

36 von ihnen, die bereits bis zu 125 Mal ihr Blut gespendet haben, sind jetzt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, und von der Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgezeichnet worden.

Beachtliche 1850 Blutspenden hat das DRK bereits in Kevelaer gezählt. „Herzlichen Dank für Ihr Engagement und ihren wichtigen Dienst an der Gesellschaft. Bleiben Sie gesund und munter“, gab Pichler allen Blutspenderinnen und Blutspendern im Ratssaal mit auf den Weg, bevor er gemeinsam mit der DRK-Kreisvorsitzenden Maria Anna Kaußen Ehrennadeln und Urkunden an die Geehrten überreichte:

Michael Simons, Elisabeth Toubartz und Wilfried Vorbrugg (für 125-malige Spende)

Franz Classen, Karl-Heinz van Oeffelt und Markus Wolters (für 100-malige Spende)

Theo Boetselaars, Maria Freeden, Heinz Josef Kannenberg, Rainer Niersmann und Paul Tebarts (für 75-malige Spende)

Marlies Aengeneyndt, Ursula Maria Kascher, Margot Niersmann, Ernst Jakob Pooth, Thomas Rauers, Willy Peter Rühl und Karl-Heinz Voß (für…