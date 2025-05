Der Busman Zwischenzeit

Manchmal, Mechel, gibt es Momente im Leben, da scheint die Zeit still zu stehen. Es ist, als habe die Erde für einen Augenblick sich zu drehen aufgehört.

So war es zum Beispiel früher, wenn ein lieber Mensch verstarb. Wenn es dann im Haus eine Standuhr gab, so wurde am Todestag der Pendel angehalten.

Auf einen Schlag wird uns Menschen die Endgültigkeit bewusst, die mit dem Tod verbunden ist.

Dieses Innehalten ist wichtig, es gibt Raum, den Verstorbenen in rechter Weise zu würdigen, so wie es jetzt mit Papst Franziskus geschehen ist, der von aller Welt geachtet wurde.

Unsere Marienkirche ist mit dem Papst in besonderer Weise verbunden, seit Papst Pius XI. sie zu einer Basilika minor erhoben hat. Ein äußeres Zeichen dafür ist das Papstwappen über den Priestersitzen, das jetzt bis zur Neuwahl eines Nachfolgers abgehängt wurde.

Unscheinbarer, etwas hinter den Kerzen auf der rechten Seite des Hauptaltares versteckt, befindet sich ein rot-gelber Schirm, Padiglione oder auch Umbraculum genannt. Normalerweise ist dieser Schirm geschlossen, aber nun bleibt er geöffnet, bis weißer Rauch aufsteigt und ein neuer Papst gewählt worden ist.

So lange sch…