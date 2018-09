Seit Mai 2018 hat sich in Kevelaer ein monatlicher Abendgottesdienst namens „Zwischen-Zeiten“ etabliert, der inzwischen auch Menschen von auswärts veranlasst, dazu nach Kevelaer zu kommen.

Jeder Gottesdienstteilnehmer wird zunächst von einem Team begrüßt, zieht eine Bibelstelle und erhält eine Kerze als Symbol für jene, für die man betet und die später am Altar entzündet wird. Betritt man die Beichtkapelle, wird man mit meditativer Musik empfangen. Besonders sind auch die inhaltlichen Gestaltungsmittel: Lobpreismusik mittels Keyboard und Gitarre, vorgetragen von Viktor Fischer-Emmerich und Simeon Enders, in jedem Gottesdienst gibt je eine andere Person ein Glaubenszeugnis oder einen geistlichen Impuls. „Ziel ist es“, so Kaplan Schwerhoff, „die Menschen wieder neu mit Jesus z…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Zwischenbilanz zu den „Zwischen-Zeiten“ 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by