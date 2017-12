Wie jedes Jahr fand am ersten Adventswochenende der Winnekendonker Adventsmarkt statt. Ein Markt, der weit bis ins Ruhrgebiet bekannt ist und auch Menschen aus Duisburg, Oberhausen und anderen Städten anzieht. Veranstalter ist der Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk e.V., der besonders stolz darauf ist, dass 60 ehrenamtliche Helfer für Planung, Organisation und Durchführung bereitstehen, um im Zentrum des Dorfes und in der Öffentlichen Begegnungsstätte dieses Event zu ermöglichen.

In Winnekendonk gab es noch nicht, so wie es in den Medien gezeigt wurde, besondere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eine…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Zwischen Holzkarussell und heiligem Nikolaus 0,49 EUR KB-Digital 14 Tage Zugang zu allen Inhalten inkl. E-Paper und Galerien

(keine automatische Verlängerung) 2,90 EUR KB-Digital 3 Monate Zugang zu allen Inhalten inkl. E-Paper und Galerien

(keine automatische Verlängerung) 13,90 EUR KB-Digital 6 Monate Zugang zu allen Inhalten inkl. E-Paper und Galerien

(keine automatische Verlängerung) 25,90 EUR KB-Digital 1 Jahr Zugang zu allen Inhalten inkl. E-Paper und Galerien

(keine automatische Verlängerung) 49,90 EUR KB-Digital Monatsabo 1 Monat Zugriff auf alle Inhalte inkl. E-Paper und Galerien (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 4,50 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by