Zweiter Raderlebnistag am Niederrhein

Der erste Sonntag im Juli ist für Fahrrad-Fans am Niederrhein traditionell ein fester Termin. Bei der Premiere des Raderlebnistags Niederrhein, dem Nachfolger des Niederrheinischen Radwandertags, waren im vergangenen Jahr nach Schätzungen der Organisatoren unter Federführung des Niederrhein Tourismus (NT) rund 34.000 Radlerinnen und Radler nahezu jeden Alters auf der Straße.

Dieser Erfolg soll nun fortgesetzt werden. Am Sonntag, 6. Juli 2025, findet das beliebte Familien-Event zwischen 10 und 17 Uhr statt.

56 Kommunen auf deutscher und niederländischer Seite bieten wieder unterschiedlichste Routentipps für Freizeitradler und sportlich ambitionierte Radfahrer an.

Die 99 Routen-Vorschläge werden als GPX-Tracks zum Download, aber auch zum Ausdrucken auf der Homepage zum Raderlebnistag, die ab sofort online ist, zur Verfügung gestellt.

Genuss und Erlebnis

Zahlreiche Genuss- und Erlebnisstationen laden zu einem Besuch ein. In vielen Orten werden an diesem Tage wieder bunte Rahmenprogramme angeboten. Auch weitere Veranstaltungen wie Straßenfeste und Festivals finden an diesem Tag statt. Beim Online-Gewinnspiel winken lukrative Preise, wie ein Fahrrad von Radsport Claassen aus Kempen, ein Wertgutschein des Best Western Plus Hotels Brüggen sowie ein Exemplar der neuen Gästecard für den Niederrhein mit attraktiven Vorteilsangeboten.

Die freiwillige Registrierung zur Online-Gewinnspielteilnahme ist vorab ab Montag, 23. Juni, über die Webseite oder am Raderlebnistag vor Ort durch das Einscannen von QR-Codes per Smartphone an den Infopunkten entlang der Routen möglich. Mitradeln kann man aber auch ganz spontan und ohne Registrierung.

„Wir freuen uns wieder auf viele tausend Teilnehmer, die einmal mehr deutlich machen: Der Niederrhein ist ein Paradies für Radfahrer. Nur dank der freundlichen Unterstützung der Sparkassen am Niederrhein und des Energieversorgers NEW aus Mönchengladbach ist eine solch große Veranstaltung möglich“, so NT-Geschäftsführerin Martina Baumgärtner.

Alle Infos zum 2. Raderlebnistag Niederrhein gibt es ab sofort unter www.raderlebnistag-niederrhein.de.