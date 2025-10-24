Zweite Windanlage soll Ende 2027 in Betrieb gehen

Das Unternehmen „ABO Energy“ mit Sitz in Wiesbaden bietet ab dem 1. November 2025 ein Nachrangdarlehen für Anwohnerinnen und Anwohner des Windparks Kevelaer an.

Das Angebot richtet sich an Interessierte aus den folgenden Postleitzahlgebieten: Kevelaer (47623, 47624, 47625, 47626, 47627), Geldern (47608) und Sonsbeck (47665). Das Nachrangdarlehen weist eine jährliche Verzinsung von 6,5 Prozent auf und läuft bis zum 31. Dezember 2031. Interessierte können sich mit Beträgen zwischen 500 und 10.000 Euro beteiligen.

„Finanziell profitieren“

Mit diesem Angebot möchte ABO Energy den Anwohnerinnen und Anwohnern des Windparks Kevelaer nach eigenen Angaben „die Möglichkeit eröffnen, finanziell vom Bau des Windparks in ihrer Nachbarschaft zu profitieren“. Ab dem 1. November 2025 könnten Interessierte unter „www.beteiligung.aboenergy.com“ ein Nachrangdarlehen der ABO Energy Bürgerbeteiligung GmbH & Co. KG zeichnen.

Die Zeichnungsfrist endet am 28. Februar 2026. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften sei ein „Vermögensanlage-Informationsblatt“ (VIB) erstellt und dessen Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) genehmigt worden.

„Wie bereits im Rahmen der Errichtung der ersten Windkraftanlage des Windparks Kevelaer, möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern auch für die zweite Windkraftanlage eine Beteiligungsmöglichkeit bieten. Sie können damit direkt vom Bau des Windparks profitieren“, erläutert Projektleiter Moritz Jans. Für das Nachrangdarlehen ist ein Emissionsvolumen von 2,5 Millionen Euro geplant.

Erste Anlage ist seit 2024 in Betrieb

Die erste Anlage des Windparks Kevelaer, östlich des Ortsteils Wetten auf dem Gebiet des Ortsteils Winnekendonk im Achterhoek gelegen, speist seit August 2024 sauberen Strom ein, erklärt das Unternehmen.

Sie produziere „jährlich so viel sauberen Strom, wie rund 6.100 Haushalte verbrauchen. Das vermeidet den jährlichen Ausstoß von circa 14.000 Tonnen Kohlendioxid. Mit der Inbetriebnahme der zweiten Anlage werden sich diese Werte verdoppeln.“

Die zweite, geplante Windkraftanlage sei Ende Januar 2025 genehmigt worden. Mit dem Bau wolle man planmäßig im dritten Quartal 2026 beginnen. Ab Ende 2027 solle die neue Anlage in Sichtweite der ersten dann den Betrieb aufnehmen.

Alles Wissenswerte zur Beteiligungsmöglichkeit auf www.beteiligung.aboenergy.com.

Informationen zum Windpark Kevelaer gibt es auf www.windpark-kevelaer.de.