Die zweite Filiale der Landbäckerei Stinges in Kevelaer ist seit vergangenen Donnerstag an der Lindenstraße 69 eröffnet. Von dem Ansturm am ersten Tag und den vielen positiven Rückmeldungen warem Marketingleiterin Carlotta Stinges und ihr Team selbst überrascht: „Es gab den bisher größten Ansturm bei einer Neueröffnung unserer Landbäckerei. Das hatten wir selbst nicht erwartet!“