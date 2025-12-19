Zweite sichert sich Kreispokal gegen eigene dritte

In dem internen Duell um den diesjährigen Kreispokal, am letzten Sonntag, konnte sich die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV gegen ihre dritte Mannschaft mit 3:0 durchsetzen. Dabei waren die Satzergebnisse durchaus umkämpft. Der KSV II nutzte aber die Annahmeschwäche der dritten Mannschaft aus und verschaffte sich immer wieder einen Vorsprung. Im ersten Satz sorgten Eike Koop und Peter Herbe mit insgesamt 11 Punkten bei eigenem Aufschlag für die Vorentscheidung zum 25:21 Satzerfolg. Die von Alessandro Nobbers betreute dritte Herren zeigte in den folgenden zwei Sätzen aber Kampfeswillen und machte es dem favorisierten Landesliga-Team nicht einfach. In den wichtigen Phasen des Spiels konnte der KSV II aber die Konzentration hochhalten und mit der individuellen Qualität die Sätze zwei und drei mit 25:17 und 25:16 gewinnen. Mit diesem Erfolg tritt der KSV II nächstes Jahr in dem Bezirkspokal an, in welchen es dann ausschließlich gegen klassenhöhere Gegner gehen wird. Die Ehrung der Teilnehmer des Kreispokalfinals nahm der 2. Vorsitzende des Volleyballkreises Kleve, Heiko Dannenberg, vor.

Für den Kevelaerer SV III spielten Saers, Holl, Lapschies, Mainik, Lemken, Jahn und Borrenbergs. Bei der zweiten Mannschaft waren van Meegen, Broeckmann, Janßen, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Herbe, Bückers, Eyll, Thönnes und Koop beteiligt.

Neben dem Kreispokal waren an dem Wochenende auch die beiden U18-Jugendmannschaften aktiv. Die männliche U18 der SG Kevelaer-Weeze trat auswärts gegen den TSV Viktoria Mülheim und dem MTV Rheinwacht Dinslaken an. Beide Spiele waren schon die ersten Spiele der Rückrunde und in der Hinrunde war die SG beides Mal unterlegen. Gegen Mülheim zeigte sich auch wieder ein ähnliches Bild. Mülheim setzte die SG Kevelaer-Weeze von Beginn an mit starken Aufschlägen und sicheren Angriffen unter Druck. Der Tabellenführer der Bezirksliga spielte gerade im zweiten Satz kompromisslos und gewann das Spiel mit 25:14 und 25:4. Im zweiten Spiel war ebenfalls Dinslaken der Favorit. Hier konnte die SG aber wesentlich besser mithalten. Gute Aufschläge und starke Angriffe von allen Spielern brachte den Gegner das eine oder andere Mal ins Straucheln. Sehenswert waren besonders die cleveren Spielzüge von Mathias Koppers und Felix Daniels. Auch der erstmalige Einsatz von Adrian Kallus als Libero hat sich bezahlt gemacht. Dennoch zeigten die Dinslakener mit konstant gutem Spiel, dass der Sieg ihnen gehörte. Mit 17:25 und 18:25 musste sich die SG Kevelaer-Weeze auch im zweiten Spiel geschlagen geben.

Es spielten Ettwig, Rademacher, Kallus, Lemken, Daniels, Robbers, B. Koppers, M. Koppers und Groetschel.

Nicht viel besser lief es für die weibliche U18. Gegen den Tabellenführer vom VT Kempen standen die Mädchen auf verlorenem Posten. Starke Aufschläge, zum Teil Sprungaufschläge, Kempens ließen bei Kevelaer kein Spielaufbau zu. Nur bei wenigen Spielzügen konnte die Kevelaerer Mannschaft zeigen, dass sie auch mitspielen kann. Mit 5:25 und 6:25 musste der KSV beide Punkte an Kempen abgeben. Im zweiten Spiel, gegen den F.C. Rot-Weiss Moers, lief es ein wenig besser. Immer wieder konnte der KSV sehenswerte Spielzüge zeigen. Aber auch hier war der Gegner zu übermächtig. Mit 25:8 und 25:14 gewann Moers das Spiel. Die Spielerinnen zeigen aber mit jedem Spiel, dass sie besser werden.

Für den Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Schlecht, Helisch, Zengin, Kopka, Dünnwald, Braunschweig, Goerlitz, Schröder und Schmitz.

Für den KSV steht an dem kommenden Wochenende der letzte Spieltag in diesem Jahr an. Lediglich die Damen genießen dabei Heimrecht und werden am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Veert spielen. Vorbehaltlich der rechtzeitigen Fertigstellung der Reparaturen in der Zweifachhalle. Wird das Spiel auch dort ausgetragen. Die Herren vom KSV III und vom KSV II haben Auswärtsspiele. Von Interesse ist dabei das Rückspiel der Herren zwei gegen Eintracht Spontent II. Ging das Hinrundenspiel noch knapp mit 1:3 verloren, möchte der KSV II nun unbedingt gewinnen, um sich seine Aufstiegschancen zu erhalten. Gespielt wird am Sonntag um 14:15 im ENNI Sportpark Rheinkamp. Die Regionalliga-Herren müssen ebenfalls auswärts beim FC Augustdorf antreten. Hier besteht für interessierte Fans noch die Möglichkeit mit dem Bus mitzufahren. Abfahrt ist am Samstag um 16 Uhr, Kostenbeteiligung 10 € inkl. Getränke.

Ergebnisse

Bezirksliga mU18: TSV Viktoria Mülheim – SG Kevelaer-Weeze 2:0 (25:14 25:4); SG Kevelaer-Weeze – MTV Rheinwacht Dinslaken 0:2 (17:25 18:25)

Bezirksliga wU18: Kevelaerer SV – VT Kempen 0:2 (5:25 6:25); F.C. Rot-Weiss Moers – Kevelaerer SV 2:0 (25:8 25:14)

Kreispokalfinale Frauen: 1. VBC Goch – VC Eintracht Geldern II 1:3 (22:25 19:25 25:22 19:25)

Kreispokalfinale Männer: Kevelaerer SV III – Kevelaerer SV II 0:3 (21:25 17:25 16:25)

Vorschau

Regionalliga Männer: Sa, 20.12.2025, 20.30 Uhr, FC Augustdorf – Kevelaerer SV, Horatec Arena in Augustdorf

Landesliga Männer: So, 21.12.2025, 14.15 Uhr, Kevelaerer SV II – Eintracht Spontent II, ENNI Sportpark Rheinkamp in Moers

Bezirksliga Männer: Sa, 20.12.2025, 15.30 Uhr, TV Kapellen – Kevelaerer SV III, Sporthalle Henri-Guidet-Zentrum in Moers

Bezirksklasse Frauen: Sa, 20.12.2025, 14.00 Uhr, Kevelaerer SV – SV Veert, Zweifach-Sporthalle Kevelaer