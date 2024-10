Zweite Herbstzeit in Kevelaer

Bei herbstlich sonnigem Wetter am ersten Oktobersonntag waren einige Menschen unterwegs in der Stadt. Die Leute nutzten die Zeit zum Kaffeetrinken und zum Speisen. Angebote gab es genug. Handwerkliche Produkte standen im Vordergrund. Auch das Sonntagsshopping wurde genutzt. Teils hatten die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Produkte vor ihren Läden aufgebaut. Direkt neben dem Stand, an dem frische Crepes zubereitet wurden, stand eine rote Popcornmaschine, die je nach Bedarf in Betrieb genommen werden konnte, um frisches Popcorn zum Verzehr anzubieten. Ein Korb- und Stuhlflechter aus Münster hatte zahlreiche verschiedene Körbe mitgebracht. Bernhard Burg übt seinen Beruf als Schleifer und Flechter in dritter Generation aus. Es geht ihm nicht nur um den Verkauf seiner Korbwaren. Er setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. So bietet er auch Reparaturen alter Geflechte an. Wer seine Küchenmesser oder Heckenscheren wieder geschärft nutzen möchte, ist bei ihm richtig. Seine mobile Schleiferei kann man anfordern. Eine bunte Mischung aus Herbstdeko neben warmen Schals und Mützen, Mode und Schmuck waren in der Stadt zu entdecken. Nicht so viele auswärtige Händler waren vor Ort, wie man es von ähnlichen Veranstaltungen in der Stadt gewohnt ist. Bei diesem Angebot für die ganze Familie wurde auch an die Kinder gedacht. So gab es eine kostenlose Hüpfburg und ein Kinderkarussel für die jüngeren Besucher und Besucherinnen dieser ‚Herbstzeit‘, die zum zweiten Mal von der Unternehmervereinigung Kevelaer gemeinsam mit „Xdream-Events“ ausgerichtet wurde.