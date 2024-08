Zweite Fun & Action Pool-Party im Freibad

Am Sonntag, 18. August, verwandelt sich das Freibad in Kevelaer erneut zur riesigen Wasserspielwiese. Von 13 bis 18 Uhr sorgt die Eventagentur „Poolevents“ mit riesigen Wasserspielgeräten, einem DJ mit großer Musikanlage und einem Animationsteam für Spiel- und Badespaß bei Jung und Alt.

An diesem Aktionstag stehen für verschiedene Altersgruppen zahlreiche Attraktionen auf dem Programm: Im Wasser befinden sich riesige Wasserspielgeräte, an Land gibt es Spiele und Aktionen mit dem Animationsteam der Eventagentur. Im Wasser können die Kids auf dem 24 Meter langen AquaTrack klettern und auf dem Wasserspielgerät Flip werden sie in die Höhe geschleudert, wenn die „Poolevents“-Animateure auf das andere Ende springen. Einen Kletterberg, eine Wasserlaufmatte und eine Bananenwippe bringen die Poolparty-Veranstalter auch mit nach Kevelaer. Und auch an Land gibt es abwechslungsreiche Spiele.

Die Organisatoren von „Poolevents“, der Bäderverein und die Wallfahrtsstadt Kevelaer freuen sich auf einen unvergesslichen Tag im Kevelaerer Freibad.

Die Veranstaltung findet nahezu bei jedem Wetter statt (Ausnahme: starkes Unwetter). Es gelten die regulären Eintrittspreise.