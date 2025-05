Das Theaterstück zeigte wieso sich scheiden lassen nicht lohnt „ Zweikampfhasen “ im Konzert- und Bühnenhaus

/ von Maxime Janine Fischer

Foto: KB-Archiv

Am Mittwochabend, 14. Mai 2025, wurde das Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer zur humorvollen Schlachtzone: Michael und Jennifer Ehnert, ein Schauspielerehepaar mit Comedy-Genen, lieferten mit ihrem Stück „Zweikampfhasen“ eine Bühnenshow, die ordentlich Feuer hatte – und das ganz ohne großes Bühnenbild. Zwei Stühle, zwei Personen, eine Ehe voller Chaos und Krawall – so begann der Abend um 20 Uhr.

Echtes Leben statt Soap

Das Ehepaar Ehnert ist alles andere als ein gewöhnliches Comedy-Duo. Ihre Liebe und ihr Streit sind gleichermaßen ehrlich, bissig und unfassbar komisch. Die beiden sind nicht nur verheiratet, sondern offenbar auch echte Profi-Zankhähne – die sich jedoch partout nicht scheiden lassen können, egal wie sehr sie sich auch „fertigmachen“. Klingt wie eine Soap? Nein, das ist echtes Leben, verpackt in ein großartiges Bühnenstück.

Mit viel Witz und schauspielerischem Können erzählen Michael und Jennifer von ihrer Blitzheirat, Therapien, Tiefpunkten und Versöhnungen. Dabei wechseln sie immer wieder die Rollen: Mal spielen sie sich selbst, mal Therapeuten, Ex-Partner oder Gynäkologen. So entsteht eine turbulente Beziehungskomödie, die das Publikum immer wieder zum Lachen bringt.

Das Thema? Die moderne Liebe in Zeiten von One-Night-Stands und schnellen Online-Dates. Wäre es nicht toll, bei www.neu.de nach dem perfekten neuen Partner suchen zu können? Michael …