Zweijährige bei Unfall verletzt

Wie die Polizei erst am Montagmorgen meldet, wurde eine Zweijährige bei einem Unfall am Samstag, 18. Mai, lebensgefährlich verletzt. Gegen 11.50 Uhr fuhr das 2-jährige Mädchen aus Kevelaer in Begleitung ihres Vaters mit einem Laufrad auf dem Gehweg der Marienstraße in Richtung Basilikastraße. Das Mädchen hielt an der Bonifatiusstraße an, um auf ihren Vater zu warten. In diesem Moment rollte ein 85-jähriger Mann aus Weeze in einem Mercedes E-Klasse aus der Bonifatiusstraße und erfasste die Zweijährige. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Der Vater brachte sie zum nahegelegenen Krankenhaus. Das Mädchen wurde von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt. Nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen besteht Lebensgefahr. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Mercedes und das Laufrad wurden sichergestellt. Der kreuzende Gehweg der Marienstraße hat an der Einmündung Bonifatiusstraße einen abgesenkten Bordstein.

Um 14.30 meldete die Polizei am Montag, dass die Zweijährige außer Lebensgefahr sei.