In zwei Wochen öffnen sich die Stadttore von PAROOKAVILLE 2026 am Airport Weeze. Vom 17. bis 19. Juli 2026 werden erneut bis zu 225.000 Besucher:innen einreisen und gemeinsam mit Top-Acts wie Armin van Buuren, Axwell, The Chainsmokers, Charlotte de Witte, Felix Jaehn, Scooter, Steve Aoki, Timmy Trumpet u. v. w. ein Wochenende voll

Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit verbringen. Wie eine echte Stadt entwickelt sich auch die »City of Dreams« jedes Jahr weiter. Für die Citizens gibt es in diesem Jahr wieder neue Orte, Shows und besondere Momente zu entdecken:

Neue Bühnenkonzepte im Desert Valley und Wacky Shack

Zum Start in die zweite Festivaldekade entsteht im Desert Valley eine komplett neue Experience. Wo bei der vergangenen Jubiläumsedition »10 Years PAROOKAVILLE« noch die Mainstage aus dem ersten Festivaljahr als „Memory Stage“ ihren Platz hatte, feiert die erste 360°-Centerstage der City of Dreams ihre Premiere. Umgeben von acht Säulen und mit einem Videowürfel direkt über dem DJ-Booth wird die Rundbühne zum neuen Monument des Desert Valley. Präsentiert vom langjährigen Partner CUPRA startet die Stage bereits bei der Pre-Party am Donnerstag u.a. mit fetten Acts wie W&W, Paracek und Restricted. Über das Wochenende folgen DJs wie Malugi, Patrick Mason und Shoki287 (Freitag), Headliner Sonny Fodera, Joel Corry, Fedde le Grand (Samstag) und Hi-Lo sowie Maddix (Sonntag).

Auch der beliebte Wacky Shack präsentiert ein weiterentwickeltes Konzept und bringt neue Genres in die City of Dreams: Auf dem Festivalgelände entsteht ein dunkler, minimalistischer Club für ca. 150 Personen, strikte „No Phone Policy“ inklusive. Wie es sich für einen echten Club einer Stadt gehört, hat der Wacky Shack zudem eine klare Türpolitik mit wechselnden Türstehern. Auch der ein oder andere Überraschungsgast ist nicht ausgeschlossen.

Das musikalische Programm bringt Freund:innen des Hauses zusammen. Am Freitag hat Parookaville Resident Lost Identity ein Line-Up kuratiert, bei dem alle Acts in einem für sie ungewöhnlichem Genre spielen. Lost Identity ist sonst im Hardstyle zu Hause und liefert im Wacky Shack ein Bass House-Set. Am Samstag folgen weitere Acts mit

„Deep Hypnotic Grooves“, und am Sonntag steht alles unter dem Motto „Schranz“.

Zwei Mainstage-Highlights: Parookaville Ceremony und Closing-Show

Die zum Jubiläum neu geschaffene Closing-Show auf der riesigen Mainstage war einer der emotionalen Höhepunkte von Parookaville 2025. Gemeinsam mit der traditionellen Parookaville Ceremony am Samstag erweitert sie auch in diesem Jahr das Showkonzept. Die große Parookaville Ceremony am Samstag wird in diesem Jahr komplett

umgestaltet und erzählt eine eigene, in sich geschlossene Geschichte, die das Leitthema der Festivaledition aufnimmt. Licht, Laser, Pyrotechnik und Feuerwerk greifen dabei das Storytelling auf. Auch ein leuchtender Drohnenschwarm, der die Citizens bei der Closing—Show im vergangenen Jahr bereits in seinen Bann zog, wird zum Einsatz kommen.

In diesem Jahr wird die Closing-Show am Sonntag ein emotionales Spektakel, das die Vielfalt der musikalischen Genres in Parookaville zelebriert. Hinzu kommen spektakuläre Effekte verschiedener Art, sodass die Closing-Show die bisherige Parookaville Ceremony beerbt.

Übertragung der WM-Spiele auf dem Gelände

Während des Parookaville-Wochenendes finden noch drei Spiele der Fußball- Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko statt. Dazu gehören das 2. Halbfinale am Mittwochabend, das Spiel um Platz 3 am Samstagabend und das Finale am Sonntagabend. Die Organisatoren haben diese besonderen Gegebenheiten berücksichtigt. Zahlreiche Screens auf dem Gelände sorgen dafür, dass kein WMMoment verpasst wird – unabhängig davon, welche Teams auf dem Platz stehen.

Cashless-Payment und Ticketsale

Nach der erfolgreichen Einführung von Cashless Payment im Vorjahr wird auch 2026 mit dem RFID-Chip im Festivalband bezahlt, um Abläufe einfacher zu machen und Wartezeiten zu reduzieren. Die Chips können sowohl an den zahlreichen Top-Up-Stationen auf dem Gelände als auch online über das Portal der ING Bank of Parookaville

aufgeladen werden: banking.parookaville.com

Schon vor Festivalbeginn können die Armbänder dort mit Guthaben aufgeladen werden. Dabei gibt es einen besonderen Bonus: Wer bis zum 12. Juli sein Guthaben auflädt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil und hat u.a. die Chance auf 2×2 Platinum Club Upgrades am Sonntag oder die Verdoppelung des aufgeladenen Betrags. Alle Infos zum Thema gibt es auf Parookaville.com/cashless

Der Ticketverkauf für Parookaville 2026 läuft weiterhin auf Hochtouren.

Alle verfügbaren Ticketkategorien sind erhältlich unter https://tickets.parookaville.com