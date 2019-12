Zwei Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag, 17. Dezember 2019, auf Mittwoch, 18. Dezember 2019, schlugen unbekannte Täter auf der Feldstraße an einem Opel Vivaro und einem Citroen Berlingo jeweils die Scheibe der Fahrertür ein, um sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Die beiden PKW waren auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter stahlen mehrere Werkzeugmaschinen aus den Fahrzeugen, unter anderem einen Bohrhammer und eine Bohrmaschine der Marke Würth. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.