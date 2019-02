Willkommen im digitalen Zeitalter: „Ein Stück für zwei Schauspieler und eine Uhr“ hat Autor Daniel Kehlmann „Heilig Abend“ untertitelt. Zwar ticken unsere Zeitmesser schon lange nicht mehr richtig, aber der Zeitdruck, den eine Digitalanzeige ausübt, ist nicht geringer als der zu Zeiten des Stunden- und Minutenzeigers. Zumal im Hintergrund, außerhalb des buchstäblich „überhöhten“ Bühnenbilds in Betongrau, möglicherweise noch etwas ganz anderes tickt: eine Bombe. Und da wird‘s dann ganz eng, für den Ermittler einerseits, der knapp anderthalb Stunden Zeit hat, herauszufinden ob und wenn ja wo, und für die Verdächtige andererseits, der genauso viel Zeit bleibt, zu erklären ob und wenn ja warum. Ein Theaterstück in Echtzeit, ein Duell mit Worten, das nicht unerbittlich auf zwölf Uhr mittags, sondern auf Mitternacht zuläuft. Das Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf am Mittwochabend blieb dabei – durch den geschickt im Zwiegespräch erzählten Plot, aber auch dank der beiden herausragend vielseitigen Mimen Jacqueline Macaulay und Wanja Mues – bis zur letzten Sekunde spannend.