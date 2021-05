Zwei PKW kollidierten in Kervenheim

Am Montag, 17. Mai 2021, gegen 16.45 Uhr, war eine 58-Jährige aus Monheim in ihrem Nissan Quashqai auf der Schravelner Straße unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Schloss-Wissener-Straße weiter geradeaus auf die Straße Et Grotendonk fahren wollte, kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigten Ford Turneo eines 46-Jährigen aus Krefeld, der auf der Schloss-Wissener-Straße in Richtung A57 fuhr.

Beide Fahrzeuge drehten sich durch den Zusammenstoß und rutschten in ein angrenzendes Feld. Der Mann aus Krefeld blieb unverletzt, die 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen.

Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.