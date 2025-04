Zwei oder doch nur eine?

Der Umplanungsbereich ist in der Grafik dargestellt. Die Verschiebung eines geplanten Baumbestandes wäre erforderlich. Das kommunale Flurstück ist in diesem Bereich ca. 11 m breit. Da die Marktstraße im Laufe des Jahres fertiggestellt werden soll, wäre eine Umplanung in diesem Bereich nun erforderlich. Grafik: Wallfahrtsstadt Kevelaer