Zwei neue Manager im Team

Mit gleich zwei neuen Führungspersonen verstärkt WALTHER Faltsysteme die Zweige Finanzwirtschaft und Online-Marketing: Florian van den Berg ist als Head of Finance unter anderem für den Bereich Finanzplanung und -analyse sowie das Rechnungswesen und Con­trolling verantwortlich, während Martin Peters als Head of Online-Marketing/E-Commerce für den Webauftritt des Unternehmens zuständig ist. In Peters‘ Aufgabenspektrum fallen der Bereich E-Commerce sowie die Steuerung aller (Online-)Marketingaktivitäten des Unternehmens.

Der neue Finanzchef Florian van den Berg war die vergangenen Jahre bereits in verantwortungsvollen Managementpositionen bei mittelständischen sowie großen Unternehmensgruppen im Einsatz. Aufgrund seiner Erfahrung im kaufmännischen Management hat er Finanz- und Betriebsprozesse erfolgreich eingeführt und standardisiert. Für WALTHER Faltsysteme hat er bereits Pläne: „Mein Fokus liegt zunächst auf der Entwicklung und Digitalisierung der Finanz- und Controllingsysteme. Angesichts der beeindruckenden Entwicklung von WALTHER Faltsysteme in den letzten Jahren freue ich mich schon sehr darauf, die nächsten wichtigen Schritte für eine erfolgreiche Zukunft strategisch mitzugestalten.“

Seine Online-Präsenz stärkt der Hersteller von Mehrwegboxen mit dem neuen Head of Online-Marketing Martin Peters. Auch Peters qualifizierte sich mit langjähriger Managementerfahrung. Er ist seit 15 Jahren im Online-Marketing tätig, zuletzt als Prokurist & Head of Online-Marketing/Online-Sales in einem mittelständischen Unternehmen der Reisebranche. Sein Ziel ist es, WALTHER Faltsysteme in puncto E-Commerce voranzutreiben und den Vertrieb über den Online-Shop „Boxline“ zu forcieren: „Online-Marketing wird bei WALTHER zukünftig verstärkt inhouse realisiert. Prozesse zu optimieren und das Unternehmen, einschließlich Boxline, online weiter nach vorn zu bringen, steht dabei im Fokus.“