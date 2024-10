Zwei Meister kommen aus Kevelaer

Bei der „Deutschen Meisterschaft“ auf Kammer- Landes- und Bundesebene haben talentierte Nachwuchskräfte aus dem Handwerk die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit Gesellen aus NRW bzw. Deutschland in ihrem Handwerk zu messen.

Die Kreishandwerkerschaft Kleve hat auch in diesem Jahr wieder die erfolgreichen Kammer- und Landessieger mit ihren Eltern und Ausbildern aus der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk“ zu einer Feierstunde eingeladen. Unter ihnen waren aus Kevelaer auch Clemens Bollen (Elektrotechniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, vom Meisterbetrieb Elektro Wehren Inh. Jan Klucken e.K., 1. Kammersieger) und Fabienne Piva (Glasveredlerin Fachrichtung Glasmalerei und Kunstverglasung von der Glasmalerei Hein Derix, 1. Kammer- und 1. Landessiegerin).

Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer begrüßte alle Anwesenden in der Keppelner Dorfschule. Er freute sich sehr, die besten Handwerksgesellinnen und -gesellen des Jahres 2024 aus dem Kreis Kleve im Rahmen dieser Veranstaltung auszeichnen und ehren zu dürfen.

Die erste stv. Bürgermeisterin der Gemeinde Uedem, Maria Ingenerf, begrüßte den erfolgreichen Nachwuchs sowie die anwesenden Gäste in der, wie sie in ihrer Ansprache betonte, handwerklich geprägten Schustergemeinde Uedem.

Zuversichtlich sprach Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer in seiner Ansprache zu den Siegern der Deutschen Meisterschaft: „Sie sind bestens gerüstet und haben allen Grund voller Zuversicht und Optimismus in die Zukunft zu schauen. Ich bin mir sicher, dass Sie als junge, qualifizierte Fachkräfte die vor Ihnen liegenden Aufgaben beherzt angehen und erfolgreich meistern werden. Ich wünsche Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, viel Freude an der Arbeit, Anerkennung für Ihre Leistung und Zufriedenheit im Beruf.“

Aus den Händen des Kreishandwerksmeisters erhielten die Siegerinnen und Sieger sowie die Ausbildungsbetriebe Ihre Urkunden aus dem Kammerwettbewerb. Dazu gab es Geschenke für alle Preisträger von den Handwerksinnungen sowie aus dem Elten Store Uedem.