Niklas van Lipzig aus Kevelaer und David Martin gehen mit ihrem zweiten Podcast „dudes.“ an den Start Zwei Männer und ihr Podcast

Niklas van Lipzig (l.) und David Martin leben heute beide in Köln. Foto: Julia Breuer

Ein Sofa, etwas Technik und eine Menge Humor – mehr brauchte es nicht, als der Kevelaerer Niklas van Lipzig und der Ingolstädter David Martin sich vor zwei Jahren das Projekt „Podcast“ in den Kopf gesetzt hatten. Dass sie wenig später jeden Tag tausende Menschen im Internet mit lustigen Clips aus ihrem Alltag unterhalten und sogar Stars wie Nena und Wincent Weiss mal anmoderieren würden, war für die jungen Männer wohl kaum zu erwarten – war es doch schon Zufall genug, dass die beiden sich überhaupt kennengelernt hatten. Denn der Beginn der Erfolgsgeschichte geht tatsächlich auf unser beschauliches Kevelaer zurück.

2015 lernten sich Niklas und David durch Parookaville kennen. „Nicht ganz auf dem Parookaville-Festival, sondern am Morgen danach“, stellt der 26-jährige van Lipzig klar. Nur mit einer Boxershorts bekleidet ist David auf Umwegen bei ihm in Kevelaer auf dem Sofa aufgewacht. Der Beginn einer wunderbaren Männerfreundschaft. Für den Durchbruch reichte es damals noch nicht ganz. Die ersten Kurzclips mit der Bezeichnung „Deeptalks“ hauten die Zuschauer*innen nicht vom Hocker. „Das hat keine Sau angeschaut. Das Internet war relativ uninteressiert an uns und an dem, was wir tun. Das war uns aber egal“, umschreibt van Lipzig charmant die holprigen Anfänge.

86 Podcast-Folgen „Arm aber sexy“ später können die beiden jungen Männer nun aber doch auf eine Geschichte zurückblicken, die die Bezeichnung „Erfolg“ wahrlich verdient haben dürfte. Eigene Liveshows, Auftritte in der Lanxess-Arena und Unterstützung durch Fernsehgrößen wie Moderator Joko…