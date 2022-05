Zwei Kevelaerer Elektroniker als Innungsbeste ausgezeichnet

37 Elektroniker*innen, unter ihnen eine Gesellin, feierten in der Keppelner Dorfschule mit der Elektro-Innung des Kreises Kleve den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

Obermeister Jörg Weykamp begrüßte die Nachwuchskräfte zur Lossprechungsfeier und gratulierte ihnen herzlich zur bestandenen Gesellenprüfung. Er bedauerte sehr, dass die Lossprechungsfeier zum zweiten Mal in „kleiner“ Runde, ohne Eltern, Freund*innen und Ausbilder*innen stattfinden musste. Lehrlingswart Heinrich Heckens jun. aus Kevelaer übernahm im Anschluss in seiner Funktion als Lehrlingswart die feierliche Lossprechung.

Als Innungsbeste wurden neben Simon Strumpen aus Wachtendonk auch zwei Kevelaerer ausgezeichnet:

Patrick Frings aus Kevelaer wurde bei der Firma Akkerman GmbH in Kranenburg zum Elektroniker ausgebildet. Dort wird er vorerst als Geselle weiterarbeiten. Der Nachwuchshandwerker möchte sich zukünftig weiterbilden sowie Erfahrungen und „know how“ in anderen Berufsbereichen sammeln.

Dario van Well aus Kevelaer hat im Kevelaerer Familienbetrieb Thomas van Well seine Ausbildung absolviert. Seine Zukunftspläne hat er fest im Blick, denn sein erlernter Beruf bietet ihm ein großes Spektrum an Möglichkeiten und Ideen, so dass es für den jungen Handwerker täglich neue Herausforderungen gibt. In naher Zukunft wird er die Meisterschule besuchen und möchte dann den Familienbetrieb van Well weiterführen.