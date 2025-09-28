Vor 50 Jahren brachten zwei Kevelaerer Mädchen einen siebenjährigen Jungen um Zwei Freundinnen töteten ein Kind

von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers an dieser Stelle normalerweise Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Heute blickt sie an dieser Stelle auf ein tragisches zeitgeschichtliches Ereignis zurück.

Mord in Kevelaer

In Kevelaer verschwand im September 1975 ein kleiner Junge. Alle Nachbarn halfen bei der Suche. Am Abend wurde die Leiche des Kindes gefunden, nicht weit entfernt vom Elternhaus.

Der Junge war sieben Jahre alt. Seine Eltern hatten ihn bereits am Mittag vermisst: Er war nach dem Schulbesuch nicht nach Hause gekommen. Freunde hatten ihn von der Biegstraße bis zum Marktplatz begleitet. Dort hatte er sich von ihnen verabschiedet, um nach Hause zu gehen. Um 15 Uhr wurden alle zuständigen Stellen über das Verschwinden des Kindes informiert.

Die Nachricht hatte sich am Nachmittag schnell in der Innenstadt verbreitet. Polizeibeamte, Feuerwehrmänner und zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligten sich an der Suche nach dem Kind. Über Kevelaer kreiste ein Hubschrauber der Polizeistaffel Düsseldorf.

Gegen 20 Uhr endete der Einsatz mit einem schrecklichen Fund. Der Junge lag auf dem Dachboden eines Wohnhauses. Noch am Abend bestätigte die Kriminalpolizei, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen wa…