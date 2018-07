Zwei Fahrzeuge in Winnekendonk beschädigt

Kevelaer-Winnekendonk (ots) – Am Mittwoch (11. Juli 2018) zwischen 19.15 und 21.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Sonsbecker Straße einen grauen Audi A4 an der vorderen linken Seite. Der Audi war auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Kevelaer-Winnekendonk (ots) – Am Freitag (13. Juli 2018) gegen 6.50 Uhr war der Fahrer eines lilafarbenen Dacia Logan auf der Sonsbecker Straße von Kapellen in Richtung Winnekendonk unterwegs. Außerhalb geschlossener Ortschaft kam ihm ein weißer PKW entgegen, der in der Mitte der Straße fuhr. Die beiden Autos stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Dadurch wurde auch eine Seitenscheibe am Dacia beschädigt. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Kapellen weiter.

Hinweise bitte in beiden Fällen an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.