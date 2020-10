Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Zu zwei Einbrüchen kam es am Mittwoch, 28. Oktober 2020, in Kevelaer. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Lindenstraße ein, indem sie eine Glastür einschlugen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Kommoden nach Diebesgut, zur tatsächlichen Beute waren noch keine Angaben möglich.

Auf der Weller Landstraße, drangen Unbekannte zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr durch ein Schlafzimmerfenster in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Auch hier durchwühlten sie die Schränke und entwendeten eine Schmuckschatulle. Eine Anwohnerin befand sich zur Tatzeit im Wohnzimmer des Hauses, bekam von dem Geschehen jedoch nichts mit. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 02831-1250.