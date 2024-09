Zuwachs bei Kompass

Seit August hat das Team des Kevelaerer Jugendzentrums Kompass eine neue Kollegin: Ina Ambrogi unterstützt ab sofort Ben Cui und Rebecca Teigelkamp.

Ina Ambrogi hat gerade erst ihre Ausbildung als Erzieherin mit der Note 1,0 beendet. Im Weezer Jugendzentrum „Wellenbrecher“ war sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin bereits seit 2019 tätig und hat dort auch ihr Anerkennungsjahr absolviert.

Ina Ambrogi konnte schon viel Erfahrung in der offenen Jugendhilfe sammeln und freut sich, die Kinder und Jugendlichen im Kompass kennenzulernen. Sie wohnt selbst in Kevelaer und kennt sich deshalb gut in der Stadt aus. Sie ist großer Schach-Fan, spielt gerne Billard und möchte demnächst einen Basketball-Workshop für die Kids und Jugendlichen im Kompass anbieten.

Das Angebot des Kevelaerer Jugendzentrums richtet sich an 10- bis 27-Jährige. Das junge Team freut sich immer über neue Gesichter. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind herzlich eingeladen, während der Öffnungszeiten vorbeizukommen und das Team und den Kompass kennenzulernen.

Geöffnet ist das Jugendzentrum von Montags bis Freitags von 16 bis 21 Uhr. Kinder ab 8 Jahre können bis 18.30 Uhr im Kompass bleiben. Jugendliche ab 14 Jahre können bis 21 Uhr bleiben.